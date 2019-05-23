سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 27 مخالفة تموينية خلال حملة بمدينة بنى سويف

الخميس، 23 مايو 2019 05:36 م
تحرير 27 مخالفة تموينية خلال حملة بمدينة بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

حررت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف 27 مخالفة متنوعة بواقع 20 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تواصل اللجنة عملها بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

ومن جهته أوضح السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا فى بيان له، أن لجنة "حماية المستهلك"، التى شكلها المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومى وعرضه على السيد المحافظ، لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذية بالمحافظة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف:تمويل 8396 مشروع بـ 604 ملايين جنيه لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

محافظ بنى سويف يكرم الأطفال من حفظة القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان

محافظ بنى سويف يشكل لجان للمرور على المزارعين لعلاج الماشية من الجلد العقدى

محافظ بنى سويف: تكليف 150 طبيبا دفعة 2018 وتوزيعهم على الوحدات الصحية

بنى سويف

اخبار المحافظات

حماية المستهلك

تموين بنى سويف


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة