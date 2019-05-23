تحرير 27 مخالفة تموينية خلال حملة بمدينة بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

حررت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف 27 مخالفة متنوعة بواقع 20 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تواصل اللجنة عملها بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جهته أوضح السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا فى بيان له، أن لجنة "حماية المستهلك"، التى شكلها المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومى وعرضه على السيد المحافظ، لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذية بالمحافظة.