تجديد حبس 8 متهمين فى واقعة نشوب مشاجرة بين عائلتين بالبساتين

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 8 متهمين ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية فى منطقة البساتين.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس 8 متهمين مصابين بجروح سطحية وقطعية من طرفى المشاجرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص والتسبب فى إثارة الرعب والفزع بين المارة وافتعال مشاجرة دامية.

كما قررت النيابة التحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء التى ارتكبت بها واقعة المشاجرة، وحصر كاميرات المراقبة الموجودة بالمحلات والتحفظ عليها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للإعلام؛ لتفريغها وإعداد تقرير حولها، كما قررت النيابة استدعاء عدد من شهود العيان في الواقعة لسؤالهم عن الواقعة.

كان ضباط مباحث القاهرة تمكنوا من القبض على المتورطين فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء وأسفرت عن سقوط 12 مصاب ليلة أمس بمنطقة ترب اليهود بالبساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بسماع دوى إطلاق نار عنيف بمنطقة ترب اليهود.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم وتجددت مساء اليوم وقام كل منهما بإطلاق النار على الآخر ونجحت قوات الشرطة في السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.