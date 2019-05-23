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تجديد حبس عاطل قتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بالمقطم

الخميس، 23 مايو 2019 12:37 م
تجديد حبس عاطل قتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بالمقطم محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوجته لوجود خلافات عائلية بينهما بمنطقة الأسمرات.  
 
وكشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عاطل وصهره، بمنطقة الأسمرات عقب الإفطار، أسفرت عن مصرع المجنى عليه، كما كلفت النيابة رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وكذلك زوجة المجنى عليه" شقيقة المتهم، وانتقل فريق من النيابة، لمناظرة الجثة وتبين تلقيه لعدة طعنات ووفاته فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثمان، وندب أطباء الطب الشرعى. 
 
وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه يدعى أحمد س، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وكانت بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة، وتركت على إثرها المنزل وتوجهت إلى منزل شقيقها، وعندما ذهب المجنى عليه إلى منزل شقيقها للتصالح معها نشبت بينه وشقيق زوجته مشاجرة قام على إثرها الأخير بطعنه عدة طعنات، حتى لقى مصرعه متأثرا بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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