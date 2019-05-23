"تجارة المنصورة" تبتكر نظاما تكنولوجيا للتواصل ونقل الملفات بدقة وسرية

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

بدأت كلية التجارة بجامعة المنصورة، تفعيل نظام com.edata عبر لقاء مع مديرى الإدارات والعاملين، لشرح كيفية التعامل مع النظام بعد إقراره من مجلس الكلية، فى إطار التحول الرقمى والتكنولوجى الذى تسعى إليه جامعة المنصورة وكلياتها.

وقال الدكتور محمد محمود عطوة، عميد الكلية، إن نظام com.edata من إنتاج وحدة التعليم الإلكترونى بالكلية، وجرى إخراجه بجهود الوحدة الذاتية، ويعمل من خلال الشبكة الداخلية للإنترنت، لضمان سرية البيانات وتداولها، ومن المخطط تطبيقه كمرحلة اولى على مستوى إدارات الكلية، قبل تعميمه على الكلية بكاملها.

وعن مميزات النظام الجديد، تحدث الدكتور إبراهيم محجوب، المشرف على وحدة التعليم الإلكترونى، قائلا إن النظام يعمل على ربط إدارات الكلية ببعضها، وتبادل الملفات بكل أنواعها، كما يسمح بإجراء المكالمات الصوتية و"الفيديو كونفرانس" بين أكثر من شخص، وترتيب تلك البيانات وأرشفتها، وكل ذلك بدقة وسرعة وفى سرية تامة.