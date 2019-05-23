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"بيت الخيانة".. وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" يكشف تاريخ الانقلابات فى أسرة آل ثان

الخميس، 23 مايو 2019 02:32 م
"بيت الخيانة".. وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" يكشف تاريخ الانقلابات فى أسرة آل ثان تميم بن حمد ووالدته
هدى زكريا
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فى وثائقي جديد بعنوان "بيت الخيانة" تكشف اليوم السابع عن تفاصيل وكواليس أسرة الانقلابات "آل ثان" سابقاً، التى تحكم إمارة قطر بشعار "الانقلاب هو الحل"، وأشهرها انقلاب الابن حمد، الأمير السابق لقطر على والده الشيخ خليفة الأمير الأسبق، والمعروف بانقلاب 1995.

فى الوثائقى الجديد، يكشف الكثيينر ممن عاصروا انقلاب 1995 تفاصيل جديدة عن هذا التحول الذى حدث فى تاريخ الإمارة واثر سلبًا على علاقتها بالدول العربية، وارتباط ما حدث بالتعليمات الأمريكية وخطط زوجة حمد بن خليفة، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، التى سعت بكل السبل لضمان الحكم فى يدها هى وابنها تميم عن طريق التخطيط لانقلاب ناعما يقوده نجلها على والده حمد وكأن التاريخ يعيد نفسه معه.

ويسرد الفيلم الوثائقي الذى سيعرض قريبًا عبر موقع "اليوم السابع" الإلكترونى، فى إطار تاريخ الانقلابات داخل العائلة الحاكمة فى الدوحة، كيف تحولت قطر لأداة فى يد القوى الغربية لتدمير المجتمعات العربية تحت راية الإرهاب وغير ذلك من الأسرار والكواليس التى تكشف لأول مرة.


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قطر

حمد بن خليفة

تميم أمير قطر

قطر داعمه الإرهاب


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