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بشرى لـ8 ملايين مشترك.. لا إلغاء لفترة السماح فى فواتير التليفون الأرضى

الخميس، 23 مايو 2019 12:25 م
بشرى لـ8 ملايين مشترك.. لا إلغاء لفترة السماح فى فواتير التليفون الأرضى هاتف أرضى
كتبت هند مختار
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ترددت أنباء فى الفترة الأخيرة عن الاتجاه لإلغاء فترة السماح المقررة لسداد فواتير الهواتف الأرضية، وهو ما نفته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كامل، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضى، تواصل مع وزارة الاتصالات التى نفت الأمر، قائلة: "لا صحة لإلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضى، وإنما يستمر السماح بمعدلاته الزمنية المعتادة، بواقع شهرين، الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والثانى استقبال فقط، وكل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين".

وأشارت الوزارة، بحسب بيان مجلس الوزراء، إلى أن عملاء التليفون الأرضى المنزلى لشبكة "WE" بلغ عددهم 8 ملايين و93 ألف مشترك وفق بيانات الربع الأول من العام المالى الجارى، وذلك مقارنة بـ7 ملايين و265 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة نسبتها 11%.


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