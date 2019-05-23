بدء جلسات الاستماع التمهيدية قبل محاكمة كارلوس غصن

رويترز

وصل كارلوس غصن، الرئيس التنفيذى السابق لشركة نيسان موتورز، مع فريقه القانونى إلى مقر محكمة فى طوكيو، اليوم الخميس، لبدء جلسات الاستماع التمهيدية التى تسبق محاكمته.

ويواجه غصن عدة اتهامات بارتكاب عدة مخالفات مالية والتربح على حساب نيسان موتور، وهو ينفى كل التهم المنسوبة إليه.

وأُطلق سراح غصن، الرئيس التنفيذى السابق لنيسان وشريكتها رينو، بكفالة قيمتها 4.5 مليون دولار لحين محاكمته، ووفقا لشروط الكفالة تخضع تحركات غصن واتصالاته لمراقبة وقيود مشددة للحيلولة دون فراره خارج البلاد والتلاعب بالأدلة.

وقال غصن إنه ضحية انقلاب من مجلس الإدارة واتهم زملاءه السابقين فى نيسان "بطعنه من الظهر" ووصفهم بأنهم منافسون يسعون لتعطيل تحالف أوثق بين نيسان ورينو، أكبر مساهم بها.