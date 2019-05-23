انطلاق الانتخابات الأوروبية فى بريطانيا وهولندا

رويترز ووكالات

انطلقت صباح اليوم الخميس، الانتخابات الأوروبية فى كل من بريطانيا وهولندا، وتجرى وسط تصاعد اليمين المتطرف فى أنحاء القارة العجوز وتنام غير مسبوق للتيار المشكك فى جدوى الوحدة الأوروبية والاتحاد الأوروبي ذاته. ويستمر التصويت فى الجولة الأولى من الانتخابات حتى نهاية يوم الأحد 26 مايو.

وتفتح مراكز الاقتراع فى هولندا، تشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب "منتدى الديمقراطية" المشكك فى الوحدة الأوروبية وفى النظريات المتعلقة بتبدل المناخ. ويؤيد زعيمه تيارى بوديه (36 عاما) الذي يتحدر من أصول فرنسية إندونيسية، أوروبا مغلقة في وجه الخارج.

وتشير آخر استطلاعات الرأى إلى أن هذا الحزب الذى يواجه خصوصا الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك روتي، سيفوز بما بين ثلاثة وخمسة مقاعد من أصل 26 مقعدا مخصصة لهولندا.

أما فى بريطانيا، فيبدأ التصويت فى أجواء تهيمن عليها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، التى تشغل كل النقاشات السياسية منذ استفتاء يونيو 2016.

وكان يفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد فى 29 مارس. لكن في غياب دعم من النواب الذين رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي أبرمته في نوفمبرالماضي مع المفوضية الأوروبية، اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإرجاء موعد هذا الانسحاب إلى 31 أكتوبرعلى أبعد حد.



انطلاق الانتخابات الأوروبية