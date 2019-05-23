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اليابان تحظر تحليق الطائرات بدون طيار فى 10 مواقع خلال زيارة ترامب المرتقبة

الخميس، 23 مايو 2019 10:51 ص
اليابان تحظر تحليق الطائرات بدون طيار فى 10 مواقع خلال زيارة ترامب المرتقبة طائرة بدون طيار
طوكيو /أ ش أ/
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حظرت الحكومة اليابانية تحليق الطائرات بدون طيار فى 10 مواقع بالعاصمة طوكيو، ومناطق محيطة خلال زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المرتقبة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الخميس، أنه تقرر حظر تحليق الطائرات بدون طيار اعتبارا من السبت وحتى الثلاثاء المقبلين فى 10 مواقع، بما فى ذلك ملعب للجولف فى محافظة تشيبا، وساحة كوكوجيكان سومو فى طوكيو، ودار ضيافة أكاساكا التابع للحكومة، وقاعدة قوات الدفاع الذاتى البحرية فى مدينة يوكوسوكا.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى اليابان كضيف رسمى بعد غد السبت، وسيلتقى خلال زيارته بالإمبراطور ناروهيتو، ويعقد مباحثات قمة مع رئيس الوزراء شينزو آبي.

 


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