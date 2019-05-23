النيابة تأمر بفحص المكالمات الهاتفية لدكتور قتل داخل منزله بفيصل

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بفحص المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة لهاتف الدكتور الذى قتل داخل منزله بمنطقة فيصل، فى يوم الواقعة والأيام السابقة لها، وطلبت تقرير شركات الاتصالات بشأن تلك المكالمات.

تلقت الأجهزة الأمنية فى الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، وأن السرقة هى الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.