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النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على جثة مسن بالسلام

الخميس، 23 مايو 2019 02:20 م
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على جثة مسن بالسلام جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على جثة مسن ملقاة بأحد شوارع مدينة النهضة، لبيان أسباب الواقعة.
 
وكشفت المعاينة الأولية لجثة المسن بأنها لرجل ستينى يرتدى ملابسه كاملة ولا يوجد عليه أي علامات تعذيب أو تقيد ولا يوجد معه أى أوراق تثبت شخصيته. 
 
ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثه مسن ملقاه بملف العبد، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ بأنها جثة مسن ملقاه علي الأرض، ويرتدى ملابسه كاملة ولا يوجد عليه أى علامات تعذيب ولا يوجد معه أى أوراق تثبت شخصيته، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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