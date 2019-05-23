المنشد الإسلامى على الهلباوى يفتتح احتفالية سحور الإنجيلية

كتبت سارة علام

افتتح المنشد على الهلباوى حفل سحور الكنيسة الإنجيلية بالمقطم مقدمًا الشكر لأسرة الكنيسة التى تستضيفه لينشد الابتهالات الإسلامية كل عام بمناسبة رمضان.

وقال الهلباوى، إنه ينتظر دعوة الكنيسة الإنجيلية بالمقطم كل عام ليتبادل الانشاد مع فرق المرنمين الكنسية فتردد فى الأرجاء تسابيح وترانيم لله الواحد.

عقب أنشودة الهلباوى، أنشد فريق الكاروز المسيحى ترنيمة "اتهلل يوم تنادينا أنت القدوس" بينما امتلئت حديقة الكنيسة بالحاضرين من المسلمين والأقباط.