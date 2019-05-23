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المنايفة عزموا الدائرى الإقليمي على الإفطار

الخميس، 23 مايو 2019 03:18 م
المنايفة عزموا الدائرى الإقليمي على الإفطار
محمد فتحي عبد الغفار
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بعد 102 عام على مقولة "الشراقوة عزموا القطار"، بعد أن أوقف أهل قرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية القطار، الذى كان يمر لأول مرة فى القرية بشهر رمضان، لإفطار ركابه، يعيد التاريخ نفسه ويكرر المشهد ولكن فى محافظة أخرى وبسيناريو آخر.

هنا المنوفية، ومع افتتاح الطريق الدائرى الإقليمى واختراقه محافظة المنوفية، ومرور أول شهر رمضان عليه، خرج أهل زاوية جروان التابعة لمركز الباجور يوميا على الطريق لكى يفطروا الصائمين بوجبات سريعة تعينهم على السفر، فأقرب استراحة تبعد شمالا وجنوبا ما لا يقل عن ساعة.

يقول أيمن الدهشورى، من أهالى قرية زاوية جروان، وأحد المتطوعين، إن القائمين على فعل هذا الخير مجموعة من المتطوعين يبلغ عددهم خمسين، فهذا المشروع قائم منذ 9 أعوام قبل افتتاح الدائرى كنا نجهز وجبات للصائمين المحتاجين، ونوصلها إلى منازلهم يوميا فى القرية، وكان الأمر محصورا على أهل القرية فقط، أما هذا العام ومع تشغيل الدائرى الإقليمى وهو طريق طويل يربط بين 5 محافظات قررنا أن نجهز وجبات للركاب والسائقين، ولكن هذه الوجبة تختلف عما توزع فى المنازل.


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شهر رمضان

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المنوفية

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وجبات سريعة


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