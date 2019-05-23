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المستشار الثقافى المصرى بالنمسا يشارك فى مأدبة إفطار بالنادى المصرى بفيينا

الخميس، 23 مايو 2019 08:02 م
المستشار الثقافى المصرى بالنمسا يشارك فى مأدبة إفطار بالنادى المصرى بفيينا مأدبة الإفطار بالنادى
كتب محمود راغب
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حرص الدكتور عمرو الإتربى المستشار الثقافى والتعليمى لمصر فى النمسا، على المشاركة فى مأدبة الإفطار التى أقامها المهندس مصطفى عبدالله الرئيس السابق للنادى المصرى بفيينا، والتى يختار لها سنويًا مقر النادى المصرى بفيينا.
 

وقال الدكتور عمرو الإتربى، إننا نحرص على تلبية الدعوات التى تأتينا من أبناء الجالية المصرية ليس بفيينا فحسب بل فى كل مقاطعات النمسا المختلفة ولكافة الفعاليات.
 

وأضاف الدكتور عمرو الإتربى، أننا فى تواصلنا مع أبناء الجالية المصرية بالنمسا فى كافة فعالياتهم إنما ننفذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى اهتمامًا كبيرًا بأبناء مصر فى الخارج، والذى أصدر أوامره واضحة بضرورة رعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج.
 

وذكر المستشار الثقافى والتعليمى لمصر فى النمسا، أن مأدبة الإفطار التى أقامها المهندس مصطفى عبدالله بالنادى المصرى بفيينا إنما كانت فرصة للقاء العديد من رموز الجالية المصرية والعربية والإسلامية بالنمسا والاستماع لهم من أفكار والإجابة على ما يشغلهم من أسئلة. 

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