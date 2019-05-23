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الكهرباء: لا تخفيف للأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتياطى 16 ألف ميجا وات

الخميس، 23 مايو 2019 11:01 ص
الكهرباء: لا تخفيف للأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتياطى 16 ألف ميجا وات محول كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن يكون هناك تخفيف أحمال اليوم نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، موكدا أن هناك احتياطى فى الشبكة يصل إلى 16 ألف ميجا وات.
 
وأضاف عسران لـ "اليوم السابع" أن أى حديث عن لجوء مركز التحكم القومى لتخفيف الأحمال اليوم أكاذيب، لافتا إلى أن هناك انتظام فى ضخ الوقود لمحطات توليد الكهرباء علاوة على أن إجمالى قدرة الشبكة القومية تبلغ حوالى 46 ألف ميجا وات والحمل الأقصى لن يتجاوز الـ 29 ألف ميجاوات فلا يوجد داعى لتخفيف الأحمال.
 
وناشد عسران، المواطنين سرعة الإبلاغ عن أى انقطاع فى التيار الكهربائى لسرعة إصلاح الأعطال الفنية التى تتسبب فى الانقطاع.
 
 

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

الانقطاعات


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