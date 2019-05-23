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الكسب يخاطب الأمم المتحدة في القاهرة لإمداده بيانات مرتب يوسف بطرس غالى

الخميس، 23 مايو 2019 11:52 م
الكسب يخاطب الأمم المتحدة في القاهرة لإمداده بيانات مرتب يوسف بطرس غالى يوسف بطرس غالي ووزارة العدل-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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أرسل جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، خطابا إلى مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، يستعجل فيه بيان مفردات المرتب التى كات يتقاضاه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، طوال فترة عمله مستشارا اقتصاديا بالمكتب، تمهيدا للبت فى طلب التصالح المقدم منه فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد مستحقات الدولة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع ارسل للمرة السابعة على التوالى خطابا الى مكتب الأمم المتحدة فى القاهرة لطلب امداده بالمعلومات حول المرتب والمكافآت التى كان يتقاضاها وزير المالية الأسبق عن عمله كمستشار اقتصادى للأمم المتحدة بالقاهرة خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 1987، وذلك لاحتساب هذه المبالغ ضمن الكسب المشروع واقتطاعها من الأموال المطلوبة منه عن تهمة الكسب غير المشروع لإتمام طلب التصالح المقدم منه.

 

 

 


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مكتب الأمم المتحدة في القاهرة

مرتب يوسف بطرس غالي

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