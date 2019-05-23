القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، فى حملة أمنية موسعة غطت أرجاء المحافظة ومدنها الكبرى.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط: "عماد. م. ذ"، 30 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"محمد. س. ا"، 36 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز التل الكبير وبحوزته "مطواة،" و"أشرف. م. ع"، 37 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز فايد، وبحوزته "سكّين"، و"أحمد. ص. م"، 21 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية، وبحوزته "مطواة"، و"محمد. ا. م"، 29 سنة، عاطل ومقيم فى المستقبل بدائرة مركز أبو صوير، وبحوزته "مطواة"، و"أحمد. ن. ع"، 24 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته "مطواة".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم الأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن النفس. فتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمين والمضبوطات، وحررت محاضر بالوقائع المختلفة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.