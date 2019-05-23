القبض على عاطل قتل نجارا بدمياط

ونجح رجال الشرطة من ضبط المتهم أثناء اختباءه وسط الزراعات بقرية السنانية وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دمياط بلاغا بوفاة نجار من قرية البصارطة بعد قيام مجهولين بطعنه بسلاح أبيض على طريق البصارطة عزب النهضة وذلك قبيل الإفطار بدقائق قليلة .

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بها، وتبين أن المتوفى يدعى فؤاد بعيت 22 سنه ويعمل نجار.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.