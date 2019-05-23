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الطقس فى الخليج.. شديد الحرارة على معظم الدول والبحرين والكويت 39 درجة

الخميس، 23 مايو 2019 08:03 ص
الطقس فى الخليج.. شديد الحرارة على معظم الدول والبحرين والكويت 39 درجة درجات الحرارة
كتب محمد جمال
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تشهد منطقة الخليج طقسا حارا اليوم الخميس، حيث تتزايد احتمالات سقوط الأمطارفى السعودية، والبحرين، بينما ترتفع درجات الحرارة فى الكويت، مع احتمالات هبوب رياح مثيرة للأتربة فى العديد من المناطق.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس ،أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ، جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من منطقتى تبوك والجوف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون حاراً خلال النهارمع وجود رياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار، وتصل درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية.. والصغرى 27 درجة مئوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

  

الإمارات

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى الإمارات أن  الطقس سيكون نهاراً صافياً و تكون درجات الحرارة العظمى (33°) وهى مشابهة ليوم أمس، وسط وجود رياح متقلبة.

 

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى الكويت أن الطقس سيكون شديد الحرارة حيث تصل درجة الحرارة إلى 39 نهارا والصغرى 29 درجة .


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طقس

الطقس فى الخليج

السعودية

البحرين

الإمارات

الكويت


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