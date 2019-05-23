الصين: سنناضل للنهاية إذا اختارت واشنطن الضغط المفرط فى المحادثات التجارية

بكين/أ ش أ/

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يى" إنه لا يمكن التوصل أو الاعتراف باتفاق تجاري غير عادل مع الولايات المتحدة، وإنه "إذا كانت واشنطن مستعدة للمحادثات بطريقة متساوية، فإن باب الصين مفتوح على مصراعيه، ولكن إذا اختارت ممارسة الضغط المفرط، فالصين ستناضل حتى النهاية".

وأضاف وانغ –في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة شنجهاي للتعاون في العاصمة القيرغيزية (بيشكيك) نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- أن موقف بلاده إزاء الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يحظى بتفهم ودعم وزراء الخارجية للدول الأعضاء بمنظمة شنجهاي للتعاون.

وأوضح أن التراجع الذي شهدته المفاوضات التجارية، سببه رفض الولايات المتحدة المتواصل لمعالجة بواعث القلق المعقولة للصين، واستخدام واشنطن للضغوط المفرطة.

وأشار وانغ إلى أن رد الصين لا يهدف إلى صيانة مصالحها العادلة المشروعة فحسب، بل أيضا حماية قواعد العلاقات الدولية، وحماية نظام التجارة الحرة.