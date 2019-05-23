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خالد صلاح
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الصين تدعو لتوفير المزيد من الدعم الدولى للصومال

الخميس، 23 مايو 2019 08:36 ص
الصين تدعو لتوفير المزيد من الدعم الدولى للصومال الرئيس الصينى
/أ ش أ/
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دعت الصين المجتمع الدولى، إلى توفير المزيد من الدعم للصومال من أجل بناء القدرات الأمنية وتوفير المساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية الاجتماعية - الاقتصادية.

وقال الوزير المفوض والمنسق السياسى لبعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة "ياو شاو جون" –فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- "الصومال بلد مهم فى القرن الأفريقي، والحفاظ على السلام والاستقرار هناك يمثل مصلحة مشتركة للمنطقة وللمجتمع الدولى بأسره."

وأضاف جون أن الوضع العام فى الصومال خلال الوقت الراهن يظل معقدا، ويواجه تحديات على عدة جبهات، وأنه يجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة كلها والمجتمع الدولى أن يوفروا دعما ومساعدة أكبر.

وتابع جون "يتعين احترام سيادة الصومال واستقلالها وسلامة أراضيها، والمساعدة فى إقامة حكومة فيدرالية رسمية وقادرة وذات سيادة، ودعم مؤسساتها الفيدرالية"، مؤكدا أهمية دعم جهود الاتحاد الأفريقى وغيره من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية فى المساعدة للحفاظ على السلام والأمن فى الصومال.

وأشار جون إلى أن الصومال يواجه فى الوقت الراهن تهديدات خطيرة من جماعة الشباب المسلحة، وأنه من الضرورى لبعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال أن تواصل نشر قواتها بالبلاد، لافتا إلى ضرورة مواصلة المجتمع الدولى مساعدة الصومال فى تعزيز بناء قدراته الأمنية ليتولى المسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقى على نحو تدريجى ومطرد.

وأكد المسؤول الصينى أن بلاده ستواصل دعمها النشط لعملية السلام فى الصومال، وستواصل لعب دور بناء فى تحقيق السلام والاستقرار هناك، وفى منطقة القرن الأفريقي.

 


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