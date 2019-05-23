السيطرة على حريق نشب داخل أرض زراعية بالبحيرة دون حدوث إصابات

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق اندلع فى أرض زراعية بمركز أبو حمص.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ،وبالفحص تبين سقوط سلك تيار عالى على أرض زراعية بمنطقة طلمبات برسيق التابعة لمركز أبو حمص مما أدى إلى اشتعال النيران واحتراق كميات من المحاصيل الزراعية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوى والعقيد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المزارع المجاورة.

و تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.