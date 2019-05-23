سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق نشب داخل أرض زراعية بالبحيرة دون حدوث إصابات

الخميس، 23 مايو 2019 02:16 م
السيطرة على حريق نشب داخل أرض زراعية بالبحيرة دون حدوث إصابات حريق-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على  حريق اندلع فى أرض زراعية بمركز أبو حمص.
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ،وبالفحص تبين سقوط سلك تيار عالى على أرض زراعية بمنطقة طلمبات برسيق التابعة لمركز أبو حمص مما أدى إلى اشتعال النيران واحتراق كميات من المحاصيل الزراعية.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوى والعقيد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المزارع المجاورة.
 
و تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بسبب الحر.. السيطرة على حريق محدود ببعض الأشجار بمديرية الصحة فى أسيوط

صور.. كثافات مرورية بسبب حريق أتوبيس نقل عام بمحور الشهيد اتجاه التجمع

صور.. حريق أتوبيس أعلى الطريق الدائرى بمدخل السخنة

حريق فى مقطورة بالطريق الإقليمى بالعاشر من رمضان

اخبار البحيرة

ابو حمص

اشتعال حرائق

امن البحيرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة