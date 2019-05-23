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السعودية تترجم وثائقيا عن "ماء زمزم" لـ 4 لغات.. تعرف عليه

الخميس، 23 مايو 2019 11:56 ص
السعودية تترجم وثائقيا عن "ماء زمزم" لـ 4 لغات.. تعرف عليه ماء زمزم
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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ترجمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمملكة العربية السعودية فيلم (زمزم الماء المبارك) إلى اللغة الفارسية والمالاوية، إضافة الى اللغة الإنجليزية التى ترجم لها الفلم سابقاً، وهو أحد إصدارات إدارة الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة، ومدته (15) دقيقة.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة سلطان بن سعود المسعودي، إن الفيلم وثائقي أنتجته إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة، ويروى الرحلة التاريخية المشرّفة للماء الطهور ومراحل العناية والتطور التي استمرت عبر عصور زمنية مختلفة إلى التطور الذي وصلت إليه في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال المسعودي: ترجمة الفيلم تمت بالتعاون مع إدارة الترجمة بالرئاسة العامة وبعض الشركات المختصة في هذا المجال، والهدف هو ايصال رسالة الحرمين الشريفين إلى أكبر شريحة ممكنة على وجه المعمورة.

وأكد المسعودى أن الفيلم عرض على عدد من القنوات التلفزيونية وبعض شركات الطيران، وأن إدارة الإعلام والاتصال انتجت عدد من الأفلام الوثائقية التى تم تصويرها باللغة العربية، ونشرتها وسائل إعلام متعددة، وستترجم قريباً إلى لغات مختلفة.

وذكر المسعودى قائلا: وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية، ولتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وضعت إدارة الإعلام والاتصال ضمن أهدافها لهذا العام نشر عدد من الأفلام الوثائقية، القديمة والحديثة، وترجمتها إلى عدة لغات، لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة هذا البلاد المباركة تجاه الحرمين الشريفين، والنهضة التطويرية التي تمت في عهد الدولة السعودية الثالثة.


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ماء زمزم

السعودية

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فيلم وثائقى


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