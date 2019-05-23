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الدولة تدعم فاتورة الكهرباء حتى ألف كيلو وات.. اعرف التفاصيل

الخميس، 23 مايو 2019 09:00 ص
الدولة تدعم فاتورة الكهرباء حتى ألف كيلو وات.. اعرف التفاصيل عداد الكهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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تتحمل الدولة جزءًا من فاتورة استهلاك الكهرباء بدءًا من الشريحة الأولى حتى الشريحة السادسة، التى تبلغ ألف كيلو وات ساعة شهريًا، بينما لا تتحمل الدولة أى نسبة لمن يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات ساعة شهريا، وفيما ما تتحمله الدولة بفاتورة الكهرباء الشهرية بعد تطبيق الزيادة الجديدة بدأ من يوليو المقبل: 
 
- 50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 57 جنيها يتحمل المواطن 16 جنيها فقط وتتحمل الدولة 41 جنيها).
 
- 100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 114 جنيها يتحمل المواطن 37 جنيها فقط وتتحمل الدولة 77 جنيها).
 
- 200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 228 جنيها يتحمل  المواطن 106 جنيهات فقط وتتحمل الدولة 122 جنيها).
 
- 300 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 342 جنيها يتحمل  المواطن 193 جنيها فقط وتتحمل الدولة 149 جنيها).
 
-  400 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 457 جنيها يتحمل المواطن 288 جنيها فقط وتتحمل الدولة 169 جنيها).
 
- 500 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة الفعلية 571 جنيها يتحمل  المواطن 338 جنيها فقط وتتحمل الدولة 176 جنيها).
 
- 600 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 685 جنيها يتحمل المواطن 488 جنيها فقط وتتحمل الدولة 197 جنيها).
 
-  650 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 742 جنيها يتحمل  المواطن 538 جنيها فقط وتتحمل الدولة 204 جنيهات).
 
-  750 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 856 جنيها يتحمل المواطن 688 جنيها فقط وتتحمل الدولة 168 جنيها).
 
-  ألف كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 1142 جنيها يتحمل المواطن 1038 جنيها فقط وتتحمل الدولة 104 جنيهات)
 
- من يصل استهلاكه إلى 1001 كيلو (قيمة الفاتورة الفعلية 1143 جنيهًا لا تتحمل الدولة أى دعم).
 
 
 جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططًا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلاً من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

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