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الدفاع الروسية: السلطات السورية أعدت نقطتى عبور لخروج المدنيين من إدلب

الخميس، 23 مايو 2019 01:00 ص
الدفاع الروسية: السلطات السورية أعدت نقطتى عبور لخروج المدنيين من إدلب نازحين سوريين
أ ش أ
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الحكومة السورية أعدت نقطتى عبور خاصتين للإسهام فى مغادرة السكان المدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد.

 

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فيكتور كوبتشيشين - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الأربعاء: "أعدت السلطات السورية -بهدف ضمان الخروج الطوعى وغير المعرقل للمدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد- نقطتى عبور قرب بلدتى صوران فى محافظة حماة وأبو الظهور فى محافظة إدلب".


وأشار كوبتشيشين إلى أن المسلحين المتمركزين فى أراضى منطقة خفض التصعيد قصفوا خلال اليوم الماضى 13 بلدة فى محافظتى اللاذقية وحماة، بالإضافة إلى مركز أبحاث علمية فى حلب.


ومنذ أوائل مايو الجاري، يشهد جنوب محافظة إدلب وريف حماة الشمالى الغربى تصعيدا بين الجيش السورى والمجموعات المسلحة، حيث تمكنت القوات الحكومية من تحقيق تقدم على الأرض، والسيطرة على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية.

 


وكثفت التشكيلات المسلحة خلال اليومين الماضيين عملياتها على مواقع القوات السورية، التى تصد حاليا هجوما واسعا من قِبل المسلحين انطلاقا من أراضى منطقة إدلب لخفض التصعيد، التى يقطنها نحو 4 ملايين شخص.


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