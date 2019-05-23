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الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الخميس، 23 مايو 2019 02:52 م
الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس
المنوفية -محمد فتحى
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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، حبس "صلاح .ع .ع" عاطل 3 سنوات، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف.
 
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد المكاوى رئيس مباحث مركز منوف، من ضبط "صلاح .ع .ع" عاطل، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف و ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

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