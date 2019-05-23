الجيش اليمنى: مقتل 80 حوثيا وأسر 35 خلال استعادة قرى شمال الضالع

وكالات الأنباء

أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، أمس الأربعاء، مقتل 80 عنصرا من جماعة الحوثيين وأسر 35 آخرين، خلال تقدمه فى محافظة الضالع وسط اليمن، حسبما ذكرت شبكة سوبتنيك الروسية.

وذكر موقع الجيش اليمنى أن "القوات استعادت السيطرة على قرى حمر السادة ودار السقمة وحمر القوز وحمر المشاكلة، وحمر الهديلة وحمر السيلة وقردح والحبيل والابحور، ومواقع وعل الصغير ووعل الكبير والقرنعة شمال مديرية قعطبة شمال الضالع.

وأضاف أن "الجيش حرر مواقع صامح والدوير غرب منطقة مريس، وفتح خط نقيل الشيم الرابط بين منطقة مريس وقعطبة".

وأشار إلى "تنفيذ قوات الجيش عملية تمشيط واسعة، وتأمين كافة المواقع والقرى التى تم تحريرها، أهمها تأمين طريق نقيل الشيم، ونزع مئات الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها الحوثيون".

ووفقا للجيش، "أسفرت المواجهات العنيفة التى لا تزال مستمرة عن مصرع 80 حوثيا وأسر 35 آخرين بينهم قناص وجرح العشرات"