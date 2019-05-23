الجيش الباكستانى ينفذ بنجاح تدريبا لإطلاق صاروخ باليستى أرض -أرض

إسلام أباد /أ ش أ/

أعلنت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية فى الجيش الباكستانى، اليوم الخميس، أن الجيش نفذ بنجاح تدريبا لإطلاق صاروخ باليستى أرض -أرض (شاهين 2).

وقالت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن (شاهين 2) قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية يصل مداها إلى 1500 كيلومتر، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ يلبى الاحتياجات الاستراتيجية لباكستان بشأن الحفاظ على استقرار الردع المطلوب فى المنطقة.

من جانبهما، أعرب الرئيس الباكستانى "عارف ألفي" ورئيس وزرائه "عمران خان" عن تهانيهما بهذا الإنجاز.