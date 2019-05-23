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الجامعة العربية تهنئ العمانية جوخة الحارثى على فوزها بجائزة المان بوكر الدولية

الخميس، 23 مايو 2019 11:42 ص
الجامعة العربية تهنئ العمانية جوخة الحارثى على فوزها بجائزة المان بوكر الدولية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
القاهرة /أ ش أ/
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن سعادته بحصول الكاتبة العمانية جوخة الحارثى، استاذة الأدب العربى بجامعة السلطان قابوس، على جائزة "المان بوكر" الدولية عن روايتها "سيدات القمر"، مقدماً لها التهنئة، خاصةً فى ضوء كونها أول شخصية عربية تفوز بهذه الجائزة رفيعة المستوى.

وصرح السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بأن فوز الكاتبة العمانية بهذه الجائزة يمثل نموذجاً يحتذى به، ليس فقط للمتخصصين فى مجال الأدب العربي، وإنما لكافة المبدعين العرب فى مختلف مجالات العمل الإنساني، إضافة لما يمثله أيضاً هذا الإنجاز من قيمة مضافة فى مجال تدعيم وتعزيز الدور الهام للمرأة وتوسيع دائرة النقاش حول قضاياها فى المجتمعات العربية.

 


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الجامعة العربية

عمان

جوخة الحارثى

جائزة المان بوكر الدولية


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