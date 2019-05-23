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البنك المركزى يثبت سعر الفائدة بنسبة 15.75% للإيداع و16.25% للإقراض

الخميس، 23 مايو 2019 04:12 م
البنك المركزى يثبت سعر الفائدة بنسبة 15.75% للإيداع و16.25% للإقراض طارق عامر - محافظ البنك المركزى
كتب – أحمد يعقوب
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قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25٪.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 

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اسعار الفائده

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