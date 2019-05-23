الأرصاد: الموجة الحارة سببها تأثر البلاد برياح من الجزيرة العربية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة مستمره حتى غدا الجمعة، حيث سيكون طقس "الويد إند" شديد الحرارة على أغلب الأنحاء بالبلاد، موضحا أنه من المتوقع أن يبدأ غدا انخفاض طفيف بالدرجات.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة السبت المقبل بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و8 درجات.

وكشف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة سببها تأثر البلاد برياح جنوبية شرقية قادمة من الجزيرة العربية، وامتداد منخفض السودان الذى يؤثر على البلاد برياح جنوبية مرتفعة فى درجة حرارتها .

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه عادة فى مثل هذا الوقت من العام تتعرض البلاد لمثل هذه الموجة الحارة والأمر ليس له علاقة بتغير طبيعة المناخ فى مصر.