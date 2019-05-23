الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة نجل مكانيكى العمرانية لأهله بعد اختطافه

كتب محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات خطف أحد المواطنين، وذلك عقب تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أحد المواطنين" ميكانيكى دراجات نارية- مقيم بدائرة القسم"بغياب نجله "ميكانيكى، سن 29" وتلقيه اتصالاً تفيد طلب خلاله المُتصل مبلغ "10 آلاف جنيه" نظير عودة نجله، واتفق على التقابل معه بدائرة القسم.

فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقع "عاطل- سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه،وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع آخر لوجود خلافات مالية بين الأخير والمختطف على قيمة دراجة نارية قام المختطف بشرائها منه، ومتبقى عليه مبلغ"10 آلاف جنيه" من قيمتها، وارشد عن مكان إحتجاز المختطف بإحدى الشقق بدائرة القسم، وبإستهدافها أمكن ضبط المتهم الثانى وبصحبته المختطف، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.