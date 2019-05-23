استطلاع: حزب ماى سيتعرض لأسوأ هزيمة فى الانتخابات الأوروبية

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع للرأى أجرى لصالح صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن حزب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، على وشك أن يتعرض لأسوأ هزيمة انتحابية فى انتخابات البرلمان الأوروبى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع الذى عزز مكانة حزب بريسكت بزعامة نايجل فراج فى المركز الأزول، أظهر أيضا أن حزبى العمال والديمقراطيين الأحرار يتنافسان على المركز الثانى مع تفوق بسيط لحزب العمال بقيادة جيريمى كوربين.

وكانت انتخابات البرلمان الأوروبى قد انطلقت خلال الساعات الماضية فى بريطانيا وهولندا، وتستمر فى دول الكتلة تباعا حتى يوم الأحد المقبل.

ووجد الاستطلاع الذى أجراه باحثون بمركز BMG لصالح "إندبندنت" أن حزب بريكست الذى تم تأسيسه مؤخرا يتفوق على الأحزاب السياسية الراسخة فى ويسمنيستر، حيث اختار 35% من المشاركين فى الاستطلاع الحزب الرافض للبقاء فى الاتحاد الأوروبى. وهو ما يشير، بحسب ما تقول الصحيفة، إلى أن 9% فقط من هؤلاء الذين صوتوا لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016 سيصوتون لحزب المحافظين، فى الوقت الذى بدا فيه أن المصير المحتوم لأخر محاولة لتريزا ماى لتمرير خطة بريكست فى البرلمان سيكون الرفض.

وقال 67% من الذين أيدوا بريكست قبل ثلاثة أعوام، أنهم سيصوتون لحزب نايجل فراج الناشىء.