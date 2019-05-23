اختبار.. 8 أسئلة جاوب عليها واعرف أنت مرهق نفسيا ولا لأ

كتبت فاطمة خليل

الإجهاد أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية بسبب سرعة وتيرة الأحداث، وتتداخل الضغوطات وتبدأ فى فقد إحساسك بالسيطرة، عندما يحدث ذلك يزداد إنتاج هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، ومن خلال اختبار نفسى بسيط من 8 أسئلة تعرف هل أنت مرهق نفسيا وتحتاج لراحة، بحسب ما ذكر موقع psychology today.

إذا لم تتمكن من التقاط أنفاسك وتشعر بالتعب الجسدى والنفسى، وأنه لا يوجد لديك وقت أو طاقة فقد تكون مرهقًا نفسيا، ولتقييم إجهادك تحقق من كل الأسئلة التالية وإذا كانت اجابتك نعم يجب أن تفصل عن ذهنك.

１- هل تبتسم بشكل أقل مما اعتدت عليه، حتى فى المواقف التى عادة ما تجدها مضحكة؟

２- تبدو حواسك باهتة، فلا تشعر بمذاق الطعام ولا ترغب فى الموسيقى ولا تعرف التفرقة بين العطور، ولا ترتدى سوى ملابس سوداء أو رمادية؟

اسباب الارهاق النفسي

３- هل لديك مشكلة فى النوم، أرق أو الرغبة فى النوم باستمرار؟

４- هل أصبحت تجد صعوبة فى التواصل مع الآخرين مثل الأصدقاء والعائلة وترغب فى أن تظل بمفردك؟ وتجد صعوبة فى الانتباه إلى ما يقوله الآخرون؟

５- هل تشعر بالغضب والقلق بسبب الأصوات حولك؟

６- هل أصبحت أكثر انزعاجا من الهاتف والإنترنت وكل شىء حولك؟

７- هل مستوى القلق لديك أصبح أعلى من المعتاد وأصبحت تخاف من التجمعات وحركة المرور؟

８- هل تبكى بسهولة أكبر خاصةً أثناء الأفلام الحزينة والقصص العاطفية؟