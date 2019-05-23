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إنشاء 3 مكاتب توثيق داخل مراكز خدمات المستثمرين بثلاث محافظات

الخميس، 23 مايو 2019 09:57 م
إنشاء 3 مكاتب توثيق داخل مراكز خدمات المستثمرين بثلاث محافظات افتتاح مكتب شهر عقارى - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن وزارة العدل بدأت بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، فى وضع خطة لإنشاء مجموعة من مقرات مكاتب التوثيق داخل مراكز خدمات المستثمرين، التى تم إنشائها مؤخرا بمحافظات جنوب سيناء وقنا و المنيا، بحيث أن تعمل بشكل مميكن بما يتواكب مع تطوير خدمات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وفقا لمنظومة الشباك الواحد.

وأوضحت المصادر، أن الخطة تضمنت انشأ مكاتب جديدة فى الثلاثة محافظات وادخال نظام الشباك الواحد فيها تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المكاتب من شأنها تقديم خدمات التوثيق للمستثمرين دون الحاجة لتوجه الى مكاتب توثيق بعيدة عن مقار مراكز خدمات المستثمرين.

وكانت وزارة العدل تبنت خلال الفترة الماضية، إنشاء مقار جديدة وتجهيز آخرى صالحة على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الشهر والتوثيق فى المناطق ذات الكثافات العالية، بجانب العمل على تطوير المكاتب القديمة وادخال نظام الميكنة فيها طبقا لبرنامج انفاذ القانون وخدمة الاستثمار فى مصر.

 


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