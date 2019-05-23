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"إلا موائد الغلابة فى شهر رمضان".. تعرف على عقوبة الاعتداء على مائدة الرحمن

الخميس، 23 مايو 2019 03:22 م
"إلا موائد الغلابة فى شهر رمضان".. تعرف على عقوبة الاعتداء على مائدة الرحمن أرشيفية - موائد الرحمن
كتب محمد أبو عوض
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تُعد موائد الرحمن واحد من أهم الشعائر التى يحرص عليها المسلمين فى شهر رمضان كل عام، وتعتبر من أبرز مظاهر الفرحة والسرور لدى المجتمع المصرى، والتى تخطى بكونها احتفالاً يخص المسلمين فقط لتتحول إلى مظاهر فرحة وسرور لدى المجتمع المصرى كله مسلميه ومسيحيه.

مظاهر الفرحة تخطى إقامة شعائر موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم  فى المساجد وبيوت المسلمين فقط إلى الكنائس وساحات ألأديرة وهو ما دفعنا للحديث عن عقوبة من تسول له نفسه السعى للتعدى أو تعطيل او منع بالقوة إقامة موائد الرحمن فى شهر رمضان الكريم.

المادة 160 من قانون العقوبات المصرى فى الجنح المتعلقة بالأديان كشفت حقائق عقوبة من تسول له نفسه افساد أو التعدى على موائد الرحمن، والتى نصت على ما يلى:

"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد".

 

 


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