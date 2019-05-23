إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم بقرية طحا بشبين القناطر

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم عن مدخل قرية نوب طحا على طريق قليوب - شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
تلقى العميد محمد جنديه مامور مركز شبين القناطر بلاغا باصابة 5 اشخاص اثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا على طريق قليوب – شبين .
تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الامن فانتقل المقدمان محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين وعلى النواوى رئيس وحدة مرور شبين وتبين اثناء قدوم السيارة رقم 1486 ق ب ح من قليوب الى موقف شبين القناطر واثناء وقوف مجموعة من الركاب على جانب الطريق امام قرية نوب طحا اطاحت بهم السيارة فاصابت 5 اشخاص منهم بكسور وجروح فى انحاء الجسد وتم نقلهم جميعا الى مستشفى شبين القناطر العام والمصابين هم " ف ع ق " 43 سنه و "أ م م ع " 41 سنه و "أ ع ش " 16 سنه و " و س ع " 34 سنه و " ا ش " 43 سنه وقام المقدم على النواوى رئيس وحدة مرور شبين بالتحفظ على السيارة بوحدة مرور شبين القناطر والقبض على السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
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