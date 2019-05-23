وقال بيان للأمم المتحدة، اليوم الخميس، في فيينا أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يحضر حفلًا خاصًا للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس مقر الأمم المتحدة في فيينا حيث يلقي كلمة خاصة في هذه المناسبة التاريخية.

وأضاف البيان أن جوتيريتش سوف يلتقي أيضًا مع كل من الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلن والمستشار الفيدرالي سيباستيان كورتس ووزيرة الخارجية كارين كنايسل إلى جانب لقاءات خاصة مع قيادات الأمم المتحدة في فيينا وعلى رأسهم يوري فيدتوف المدير العام لمقر الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وذكر البيان أن الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيس مقر الأمم المتحدة في فيينا يتضمن عروضًا موسيقية لكبار الفنانين العالميين.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يلقي كلمة أخرى يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح القمة العالمية النمساوية حول تغير المناخ والتنمية المستدامة والتي ينظمها النجم الأمريكي والسياسي أرنولد شوارزنيجر حاكم ولاية كاليفورنيا السابق.