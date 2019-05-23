سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. أم فهد معلمة مخدرات أجبرت البدو على توصيل البضاعة

الخميس، 23 مايو 2019 12:26 م
أشهر 30 مجرما فى رمضان.. أم فهد معلمة مخدرات أجبرت البدو على توصيل البضاعة أم فهد
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

لم يقتصر سوق الكيف في مصر على الرجال، وإنما اخترقت بعض السيدات هذه المنطقة، وظهر بين تجار الصنف أيادي ناعمة تتاجر في الممنوعات.

المعلمة "ز.ع" الشهيرة بـ"أم فهد" كانت المنافس الأول للمعلمة "نجاح المصرى" بجيارة مصر القديمة، وهى السيدة الأولى التى أجبرت البدو على توصيل البضاعة "الحشيش" حتى باب منزلها نظراً لقوة شخصيتها التى كانت تتمتع بها.

عمل "أم فهد" في سوق الكيف لم يدم طويلاً، حيث نجحت قوات الشرطة قبل عدة سنوات، في ضبطها برفقة وزوجها وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وحكم عليهما بالسجن 10 سنوات.

وبعد دخولها السجن، أعربت "أم فهد" عن ندمها على تجارة المخدرات التى جعلتها تضيع أفضل سنوات شبابها خلف القضبان، وفقدت ابنها "فهد" الذى أنجبته داخل السجن وأرسلته إلى والدتها بعد مرور سنتين من ولادته مع أخواته البنات "شاهندة وشروق وملك".

قصة "أم فهد"، ظلت سنوات عديدة يتداولها المواطنون، خاصة قاطني منطقة الجيارة، هذه القصة التي رسخت لعدم إفلات أحد من العقاب مهما كان من عتاة الإجرام، وأن الجريمة قد تقود الإنسان ليفقد أعز ما لديه من العمر و"الضنا"، وأن تجارة المخدرات نهايتها الطبعية خلف الأسوار.

وينشر "اليوم السابع" على مدار شهر رمضان، قصص أشهر 30 مجرما، شغلوا الرأي العام بالجرائم التي ارتكبوها حتى سقطوا في قبضة العدالة، تأكيداً على أنه لن يفلت أحد من العقوبة حتى ولو كان من عتادة الإجرام.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. تاجرة مخدرات رفعت شعار:"عايز ترتاح روح لنجاح"

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. أدهم الشرقاوي فتوة الغلابة تصدى للانجليز وخانه بدران

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. مشاجرة تصنع من "أبوالدهب" أقدم مسجل خطر بمصر

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. "حمام الكمونى" قتل 7 مواطنين قبل زفافه الثالث

أشهر 30 مجرما فى رمضان..سفاح "كرموز الوسيم" وسر ابتسامته لحبل المشنقة

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. أمين موسى إمبراطور تجارة المخدرات بالجعافرة

أشهر 30 مجرم فى رمضان.. "قاتل هبه ونادين" جريمة هزت الحى الراقى

أشهر 30 مجرم فى رمضان.. دكش الجعافرة عقد صفقات المخدرات بالمسجد

"أشهر 30 مجرم فى رمضان".. "التوربينى" من مجنى عليه لجانى اغتصب 32 طفلا

ام فهد

تاجرة مخدرات الجيارة

اشهر 30 مجرما في رمضان

تجارة المخدرات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة