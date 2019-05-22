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4 علامات تدل على أن طفلك مصاب باضطراب فى الأكل

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:30 ص
4 علامات تدل على أن طفلك مصاب باضطراب فى الأكل اضطرابات الطعام
كتبت فاطمة خليل
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اضطرابات الطعام من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الأطفال بشكل كبير، ويمكن اكتشاف هذه الاضطرابات مبكراً فى علاجها قبل أن يتدهور بك الحال، فى هذا التقرير نقدم أبرز العلامات أن طفلك مصاباً بأحد اضطرابات الطعام، بحسب موقع "health central".

اعراض اصابة طفلك باضطراب فى الطعام
 

اضطرابات الطعام
اضطرابات الطعام

 

تغيرات الوزن
 

إذا لاحظت أن طفلك لم يعد يكتسب وزناً أو أنه يفقد وزنه، فقد يكون ذلك علامة على وجود اضطراب فى الأكل.

-القلق والإجهاد
 

إذا كانت مستويات الإجهاد لدى طفلك مرتفعة، أو زادت، خاصة عندما يقترن ذلك بفقدان الوزن أو عدم زيادة الوزن، فإن هذا يمكن أن يكون علامة على وجود اضطراب في الأكل ، لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقلق.

اضطراب الاكل
اضطراب الاكل

- هاجس تقسيم الطعام لأجزاء
 

إذا بدأ طفلك في الحد من بعض الأطعمة أو تقليل السعرات الحرارية، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على حدوث اضطراب في الأكل، وتقطيع الطعام إلى قطع صغيرة جدًا ، واستبدال الأطعمة الصلبة بالمشروبات ، والتخلص من أنواع الأطعمة، مثل النشويات.

- تجنب تناول وجبات الطعام العائلية
 

قد يتجنب الأطفال والمراهقون الذين يعانون من اضطرابات الأكل الوجبات العائلية لأنهم لا يريدون لأحد أن يلاحظ قلة تناولهم للأكل.

 


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