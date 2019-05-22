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158 طالبا أدوا امتحان الجغرافيا ورقيا و1608 إلكترونيا بتعليم الوادى الجديد

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:08 م
158 طالبا أدوا امتحان الجغرافيا ورقيا و1608 إلكترونيا بتعليم الوادى الجديد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل تعليم الوادى الجديد
محافظات - أحمد مرعى – ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور  إبراهيم التداوى،  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد, اليوم الأربعاء، عن أداء 158 طالبا وطالبة، امتحان اليوم  ورقيا بينما أدى 1608 إلكترونيًا عن طريق التابلت للصف الأول الثانوى.

أكد التداوى، أن إجمالى عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام 1766 طالب، عدد المدارس 27 مدرسة فى 5 إدارات تعليمية، عدد المدارس التى قام طلابها بأداء الامتحان ورقيًا هو 4 مدارس، وعدد المدارس التى قام طلابها بأداء الامتحان إلكترونيًا هو  23 مدرسة، عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا 158 طالب، عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا  1608 طالبًا، أن النسبة المئوية للطلاب للأداء الإلكترونى  91 %، النسبة المئوية للطلاب للأداء الورقى 9%.

ولفت التداوى، إلى أن امتحانات اليوم هى "مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى العام، مادة اللغة الإنجليزية للتعليم الفنى التجارى والصناعي، مادة الألبان للتعليم الفنى الزراعي"، مادة الرسم الفنى للتربية الخاصة "الصم وضعاف السمع".

ومن جانب أخر أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عن انتظام أعمال امتحان مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى دور مايو لعام 2019 اليوم الأربعاء، بكافة المدارس على مستوى المحافظة .

حيث أدى الطلاب الامتحان إلكترونيا فى المدارس ضمن منظومة الامتحان الإلكترونى، بينما أدى عدد من الطلاب الامتحان ورقيا فى المدارس التى لم تدخل منظومة الامتحان الإلكترونى.

وجاء الامتحان الالكترونى والورقى فى مستوى الطالب المتوسط، حيث لم يتم رصد أى شكاوى من الطلاب وكذلك استمرار عمل السيستم طوال فترة الامتحان دون وقوع أى أعطال

وفى نفس السياق تابع عمران سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية حيث يؤدى 13077 طالب امتحاناتهم فى 43 لجنة بالمدارس الفنية، مشيرا إلى انتظام أعمال الامتحانات وعدم رصد أى شكاوى من الطلاب .

ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بدأت اليوم أعمال التصحيح بمركز التصحيح لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى .

 


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