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150 سائحا من كولومبيا يغادرون مطار القاهرة باتجاه الأقصر وأسوان (صور)

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:38 م
150 سائحا من كولومبيا يغادرون مطار القاهرة باتجاه الأقصر وأسوان (صور) فوج سياحى يتوجه إلى الأقصر وأسوان
كتبت - رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، فوج يضم 150 سائحا من دولة كولومبيا، متوجها إلى الأقصر وأسوان لزيارة المعالم السياحية والأثرية فى المدينتين، عقب جولة موسعة بالقاهرة والجيزة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الفوج السياحى وصل عن طريق أتوبيسات سياحية قادمة من أحد فنادق القاهرة، وغادر المطار على متن الطائرة المتجهة إلى أسوان، فى زيارة تستغرق 3 أيام لاستكمال البرنامج السياحى الخاص بهم، ومشاهدة المعالم السياحية والأثرية فى مدينتى الأقصر وأسوان.
 
فوج سياحى يتوجه إلى الأقصر وأسوان (1)
 

 

فوج سياحى يتوجه إلى الأقصر وأسوان (2)
 

 

فوج سياحى يتوجه إلى الأقصر وأسوان (3)
 

 

فوج سياحى يتوجه إلى الأقصر وأسوان (4)
 

 


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