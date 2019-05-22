150 سائحا من كولومبيا يغادرون مطار القاهرة باتجاه الأقصر وأسوان (صور)

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الفوج السياحى وصل عن طريق أتوبيسات سياحية قادمة من أحد فنادق القاهرة، وغادر المطار على متن الطائرة المتجهة إلى أسوان، فى زيارة تستغرق 3 أيام لاستكمال البرنامج السياحى الخاص بهم، ومشاهدة المعالم السياحية والأثرية فى مدينتى الأقصر وأسوان.