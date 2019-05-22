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15.1 % ارتفاعا للرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مارس 2019

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:48 ص
15.1 % ارتفاعا للرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مارس 2019 الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء
كتبت هبة حسام
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاءاليـوم  الأربعاء الموافق 22ِ / 5 / 2019 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2019. 

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 142.80خلال شهر مارس 2019 (أولـي) مقابل 124.10 خلال شهر فبراير 2019 (نهائي) بنسبة  ارتفاع قدرها 15.1%. 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية  108.72خلال شهر مارس 2019 مقارنة بشهر فبراير 2019 حيث بلغ 93.22 بارتفاع قدره 16.6% وذلك بسبب ارتفاع التعاقدات والتوريدات وارتفاع كمية القمح المطحون.

وبلـغ الرقــم القيـــاسـي لصناعة الملابس الجاهزة  457.91 خلال شهر مارس 2019 مقارنة بشهر فبراير 2019 حيث بلغ 287.43 بارتفــاع قدره 59.3% وذلك بسبب زيادة عقود التصدير.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

وبلغ الرقـم القيـاسـي في صناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخري 125.35 خلال شهر مارس 2019 مقارنة بشهر فبراير 2019، حيث بلغ 170.95 بنسبة انخفاض قدرها 26.7% وذلك بسبب توقف تصدير الملح خلال موسم الصيف.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي في صناعة الأثاث 67.23 خلال شهر مارس 2019 مقارنة بشهر فبراير 2019، حيث بلغ 78.92 بانخفاض قدره 14.8% وذلك بسبب حالة السوق وانخفاض الطلب.


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الاحصاء

الصناعات التحويلية

المنتجات الغذائية

اخبار الاقتصاد

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