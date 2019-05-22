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12 معلومة عن الرئيس الجديد لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:44 م
12 معلومة عن الرئيس الجديد لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عبد الناصر طه رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية
كتب عبد الحليم سالم
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وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة باسل الحينى، على تعيين مهندس عبد الناصر محمد طه رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاصول العقارية، خلفًا للمهندسة فتحية شتيوى.
 
"اليوم السابع" ينشر أهم 12 معلومة عن رئيس الشركة الجديد.
 
 
• رئيس مؤسس لمكتب الاتحاد الدولى للعقار بمصر – فيابسى مصر.
• استشارى معمارى بخبرة تزيد على 30 عاما متخصص فى مجال التنمية والتطوير العقارى.
• عمل رئيسًا ومدير أول تطوير فى إعمار المغرب وإعمار مصر ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية.
• مدير  أول للتطوير فى مكتب حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد.
• مستشارا للتطوير فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومدير التطوير فى العاصمة الإدارية بعد تأسيسها.
• محاضر فى برنامج التطوير العقارى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
• مدير تطوير ببيت التمويل الخليجى بالبحرين.
• عضو مجلس إدارة مؤسس للاتحاد العربى للتنمية والاستثمار العقارى.
• مديرًا تنفيذيا لشركة سى إف ال دى مصر اثناء فترة التفاوض لتاسيس مدينة صناعية على مساحة 60 كم.
• مشارك ضمن مجموعة عمل الاستدامة بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولى على مدى 3 سنوات.
• ضيف شرف ومحاضر خارج مصر عن مستقبل تنمية المدن (الهند – دبى).
• عضو مجلس تنظيم ومتحدث بعدد من المؤتمرات المتخصصة فى التنمية العمرانية بمصر والخارج.
 
 

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