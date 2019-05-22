video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 04:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

106 "صندوق استثمار" فى مصر بصافى أصول 47 مليار جنيه حتى نهاية 2018

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:45 ص
106 "صندوق استثمار" فى مصر بصافى أصول 47 مليار جنيه حتى نهاية 2018 الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الصناديق العاملة فى مصر بنهاية عام 2018 بلغت نحو 106 صندوق استثمار من بينها صندوق استثمار عقارى واحد، وبلغ صافى أصول صناديق الاستثمار 47 مليار جنيه، متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة، وتمثل الصناديق المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأكبر من إجمالى الصناديق، بعدد 88 صندوقاً.
 
وأضاف "عمران"، خلال تقرير هيئة الرقابة المالية السنوى، أن عدد صناديق الملكية الخاصة بلغت 6 صناديق بقيمة إجمالية لصافى الأصول حوالى 3.3 مليار جنيه فى نهعاية عامة 2018.
 
وتقوم صناديق الملكية الخاصة، باستثمار أموالها فى أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة بالبورصة، كما يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر، ويعتبر هذا النشاط أحد الأدوات المهمة لتوفير تمويل للمشاريع مرتفعة المخاطر ومرتفعة القيمة المضافة.
 
وتعد صناديق الاستثمار، أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة، لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن لمستثمر واحد تحقيقها بشكل منفرد. 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. رئيس "الرقابة المالية" :التأمين على حياة 23 مليون طالب بالازهر والمدارس

صور.. الهيئة العامة للرقابة المالية: إخضاع الكيانات التى تبيع بالتقسيط للرقابة

صور.. "اقتصادية" النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: تأمين إجبارى لـ2.8 مليون مستفيد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

"اقتصادية النواب" تطالب بدمج مشروع الحكومة مع قانون هيئة الرقابة المالية

أخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

صناديق الاستثمار

صناديق الملكية

الاستثمار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى

هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

الرجوع الى أعلى الصفحة