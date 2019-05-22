video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الشئون الدينية التونسى: 10 آلاف و982 حاجا عدد حجيج موسم العام الجارى

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:01 م
وزير الشئون الدينية التونسى: 10 آلاف و982 حاجا عدد حجيج موسم العام الجارى الكعبة المشرفة ـ صورة أرشيفية
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الشؤون الدينية التونسى أحمد عظوم "إن إجمالى عدد الحجيج لهذا الموسم يبلغ 10 آلاف و982 حاجا، موضحا أن التدخلات التى قامت بها الوزارة ساهمت فى تخفيض تكلفة الحج من 15 ألف دينار إلى 13 ألفا و896 دينارا".

وأضاف عظوم - فى تصريح اليوم الأربعاء، أنه يمكن دفع الرسوم اعتبارا من 28 مايو الجارى عبر مكاتب البريد التى تم تخصيصها للحجيج بمعدل مكتب فى كل ولاية، مشيرا إلى أن تأخر الإعلان عن تكلفة الحج يعود إلى التأخر فى إبرام عدد من العقود على غرار عقود السكن.

وعلى صعيد آخر، التقى وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بسفيرة بريطانيا بتونس لويس دى سوزا، حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين فى مجال التصدى للإرهاب والفكر المتطرف.

كما التقى عظوم، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس نضال الجردى، وذلك فى إطار متابعة التعاون والشراكة بين الوزارة ومكتب المفوضية؛ بما يساهم فى مزيد من نشر وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وبما يتناسب مع القيم الإسلاميّة السمحة، كما تم بحث الأنشطة المشتركة المقرر القيام بها قريبا.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الرئيس التونسى يقرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر

الرئيس التونسى يطلق عنوان "العزم والتضامن" على القمة العربية الـ30

الرئيس التونسى يدعو لتعديل الدستور الجديد لتقليص سلطات رئيس الحكومة

الرئيس التونسى يؤكد التزام بلاده بالقيم العالمية لحقوق الإنسان

تونس

موسم الحج

الحجيج

تكلفه الحج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة