وأضافت بن سليمان - في بيان للهيئة اليوم الأربعاء - أن التسجيل للانتخابات التشريعية يتواصل حتى منتصف ليل اليوم قبل غلق باب التسجيل، مشيرة إلى أن التسجيل للانتخابات الرئاسية سوف يستمر حتى 4 يوليو المقبل.

وأوضحت أن مجلس الهيئة سيعقد اليوم اجتماعًا لحسم قرار التمديد، منوهة بأنه فيما يتعلق بعدد الناخبين التونسيين بالخارج فقد بلغ عدد الذين سجلوا حتى منتصف أمس 19 ألف ناخب.