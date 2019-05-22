هل تتأثر مبيعات "هواوى" بعد تعليق "جوجل" التعامل معها ؟

كتبت: هبة السيد

قال محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول فى الغرف التجارية، إنه لا يوجد تأثير فى الوقت الحالى على أجهزة "هواوى" فى السوق المصرى على خلفية قرار "جوجل" تعليق بعض معاملات تتضمن نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية، مشيرا الى أن "هواوى" واحدة من مطورى "الأندرويد".

وأضاف "طلعت" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مالكى هواتف "هواوى" لن يتأثروا، وأيضا الأجهزة الموجودة بالمخازن حسبما أعلنت هواوى من قبل.

وتابع :"سنلتقى مسؤولين بـ"هواوى" على هامش حفل سحور الشركة لمناقشة هذا الأمر.

وتعتمد هواتف هواوى على نظام تشغيل "أندرويد" الذى يتيح للمستخدمين الوصول إلى عدد من التطبيقات، من بينها متجر التطبيقات، جوجل بلاى، وتطبيق البريد و الخرائط.

وأصبحت تلك التطبيقات جميعا عرضة للمنع فى أعقاب إعلان جوجل، الذى جاء استجابة لقرار تنفيذى أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

فيما أعلنت مجموعة "ام تى اى" أن مبيعات الشركة من الهواتف المحمولة الخاصة بشركة هواوى لن تتأثر فى الوقت الحالى، وأن الموديلات الحالية فى السوق المصرى التى تم بيعها أو تلك التى سوف تباع مستقبلا ستعمل بشكل طبيعى، مشير إلى أن إعلان "هواوى" العمل على بناء بيئة برمجيات أمنة ومستدامة.

فيما ذكر مصدر رفيع بأحد أكبر المحال التجارية للهواتف الذكية فى مصر، أن "هواوى" ستتجاوز الأمر، وموضحا أنها ستواصل تحديث هواتفها وخدمات ما بعد البيع لجميع عملاء الهواتف والأجهزة اللوحية، مشيرا أنه فى حال حدوث تأثر فى القرار لن يزيد عن 3 الى 5%.

وقال المصدر لليوم السابع، أن قرار جوجل متعلق بالموديلات الجديدة فقط التى ستنتجها الشركة اما تلك الموجودة فى السوق فإنها لن تتاثر بشكل محدود للغاية، كونها شركة عملاقة تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين، وتقدم هواتف عالية الجودة من ناحية الكاميرا وطول عمر البطارية.

وتستحوذ هواوى على المركز الثانى فى السوق المصرى من حيث حجم المبيعات بعد شركة سامسونج.