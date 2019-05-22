video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أسماء وصور الـ 10 الأوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح ..تعرف عليهم

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:00 م
ننشر أسماء وصور الـ 10 الأوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح ..تعرف عليهم محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق
أعلنت مديرية التربية والتعليم ببمحافظة مطروح،أسماء وبيانات وصور الطلاب الـ 10 الأوائل على الشعادة الإعدادية، عقب اعتمد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأربعاء،نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس مطروح بنسبة نجاح 84,6.

وحصد المركز الأول الطالب معاذ موسى كمال عبد الله، من مدرسة الشهيد طارق مباشر‘ بإدارة مطروح التعليمية، بمجموع درجات 279,5 درجة.

وجاءت في المركز الأول مكرر  سلمى إبراهيم محمود علي، من مدرسة الروضة الخاصة، بحصولها مجموع 279,5 درجة.

والمركز الأول مكرر سلمى محمد شوقي أحمد، من مدرسة مطروح الرسمية، بمجموع  279,5 درجة.

وفي المركز الأول مكرر الطالبة شيماء السعيد فتحي السعيد، من مدرسة الشهيد النقيب كريم هنداوي، بمجموع 279,5 درجة.

وحصدت هدير محمد فتح الله على، الطالبة بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات، على المركز الأول مكرر، بمجموع 279,5 درجة.

والطالبة منى عبد الحميد ناصف سيف، من مدرسة الروضة، بمجموع  279,5 درجة.

وجاء الطالب يوسف عبد الله  خميس أحمد في المركز الثاني على مستوى المحافظة، بمجموع 279 درجة.

وحصدت سمر نزيه فرج عطية، من مدرسة تحفيظ القرآن بنات، المركز الثاني مكرر بمجموع279 درجة.

وجاءت في المركز الثالث شيماء عصام سيد حسن، الطالبة بمدرسة الروضة الخاصة، بمجموع  278,5 درجة.

والثالث مكرر حبيبة إبراهيم حسن جبريل، من مدرسة تحفيظ القرآن بنات، بمجموع  278,5 درجة.

والطالبة إسراء أحمد إبراهيم بدر، من مدرسة رياض الصالحين بالمركز الثالث مكرر،   بمجموع  278,5 درجة.

والثالث مكرر فاطمة محمد أحمد أحمد نوح، من مدرسة السواني بنات، بمجموع  278,5 درجة.

وحصلت الطالبة عايدة مصطفى عبد المجيد محمد، بمدرسة خديجة بنت خويلد بنات، بإدارة الحمام التعليمية، على المركز الثالث مكرر.

والطالبة بسملة وليد محمد سليم، من مدرسة الشهيد نقيب كريم هنداوي، على المركز الثالث مكرر.     

وكان الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، قد أعلن أن عدد المتقدمين للامتحان للدور الأول بالصف الثالث الإعدادي 7411 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور من بينهم 6954 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 5881 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 84,6 %.

 وأضاف مدير تعليم مطروح،  بأنه جرى العمل في 4 كنترولات بالمحافظة، وهي في الإدارات التعليمية مرسى مطروح، والحمام، وسيدى براني، وسيوة، مما نتج عن ذلك الدقة وسرعة في إعلان النتيجة.

 وجاء ترتيب الإدارات التعليمية في نسب النجاح في الصف الثالث الإعدادي كالتالي إدارة مرسى مطروح 91,22%، وإدارة البنجر 90,46%، وإدارة سيوة 87,71%، وإدارة النجيلة 86,31%، وإدارة الحمام 81,69%، وإدارةالعلمين76.02%، وإدارة الضبعة 70,12%، وإدارة برانى68,05%، وإدارة السلوم  55,9 %.

ووجه محافظ مطروح خالص التهاني لجميع الطلاب الناجحين من طلاب الصف الثالث الاعدادي.

أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح (1)
أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح 

 

أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح (2)
أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح 

 

أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح (3)
أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح

 

أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح (4)
أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح 

 

أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح (5)
أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح 

 

أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح (6)
أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح
أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح (7)
أوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس مطروح 

 


 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح بنسبة نجاح 84,6%

نتيجه الشهاده الاعداديه

نتائج الشهاده الاعداديه

نتيجه الشهاده الاعداديه بمطروح

اوائل الشهادة الاعدادية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة