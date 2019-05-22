موجز 1.. إحالة 6 متهمين فى"لجان المقاومة الشعبية" للمفتى والحكم 19 يونيو

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها القرار الذى أصدرته الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، بإحالة 6 متهمين فى قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة إلى المفتى، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

يأتى قرار المحكمة على خلفية تكوين المتهمين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" ، وحددت المحكمة جلسة 19 يوينو للنطق بالحكم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، بإحالة 6 متهمين فى قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة إلى المفتى، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

يأتى قرار المحكمة على خلفية تكوين المتهمين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" ، وحددت المحكمة جلسة 19 يوينو للنطق بالحكم.

وافقت دول الاتحاد الأوروبى على عدم فرض أية فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة.

ووفقاً لخطاب رسمى لمكتب التمثيل التجارى المصرى ببروكسيل، فإنه تم خلال اجتماع لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف، موافقة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى على توصية المفوضية الأوروبية، بعدم فرض فحوصات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة.

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، حيث شاركهم تناول الإفطار، حيث بدأ اللقاء بكلمة لقائد المنطقة الغربية العسكرية وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها المستمرة وما تقدمه من دعم دائم لتمكين رجال المنطقة الغربية العسكرية من أداء مهامهم بكفاءة عالية، مشيراً للنجاحات التى حققها حماة بوابة مصر الغربية فى تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ الدائم على أمن الوطن ومقدساته .

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، برئاسة رئيس مجلس إدارة للهيئة وأعضاء يمثلون عددا من الجهات.

وضم التشكيل فى عضوية المجلس، نائب رئيس المجلس للتشغيل، ومستشارا من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثلا عن وزارة النقل يرشحه الوزير، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثلا عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط.

"بص على السما بتزغرطلك وملايكة فى فرحك معازيم.. وشك متزوق بالضى وزوجتك صبرها إنك حي.. وحياتك فى وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي".

الشهيد اللواء مصطفى الخطيب، قصة استشهاد تعاطف معها الجميع، خاصة أن الارهابين استدرجوه للمسجد، وقتلوه غدراً داخل بيت من بيون الله فى كرداسة بالجيزة.

تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأربعاء 15 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة لعودة المعتمرين عقب أدائهم مناسك العمرة بينهم 9 رحلات من جدة، و6 رحلات من المدينة المنورة.

ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم فى سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لأستقبال المستقبلين والمودعين وحمايتهم من أشعة الشمس.

لم تكن تتخيل يوما أن يمتد التعدى الذى طال الأراضى العربية، إلى كتابتها وأفكارها، لكن الكاتبة المصرية شاهيناز محمد إبراهيم، وشهرتها شاهيناز فواز، فوجئت بعملية قرصنة وسطو على حقوق الملكية الفكرية من جانب إسرائيل.

تمثلت الواقعة فى التعدى على مجموعة قصصية بعنوان «أنا الذى لا أعرفه» صادرة عن دار نشر يسطرون فى العام 2012 برقم إيداع لدى دار الكتب 21172 لسنة 2012، من خلال ترجمة إحدى قصصها المعنونة بـ«قهوة» فى سبتمبر 2018، من خلال الوان فراجمن، المقيم فى تل أبيب. ونشرها من خلال دار نشر تدعى «رسيلنج للنشر» بالبلدة المتخذة اسمها تل أبيب بدولة فلسطين وقُيّد برقم إيداع «585 – 1388» إسرائيل وقيد برقم دولى 0058500013884 وطرحه بالأسواق للبيع كما قام بطرح للبيع عن طريق الموقع الإلكترونى لدار النشر.

قالت مصادر مسؤولة، إن إجمالى طلاب أولى ثانوى الذين أدوا امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، فى الفترة الصباحية التى تضم طلاب المدارس الحكومية، سجل 389 ألف طالب وطالبة، من إجمالى 294 ألف طالب مستهدف، بدون أية مشكلات فى السيستم.

وأوضحت المصادر، أن الطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا قد تكون لديهم مشكلات خاصة، مثل الغياب، أو مشكلة فنية فى أجهزة التابلت، وهى الحالات التى حددت لها الوزارة إجراءات عملية تتبعها المدارس. إضافة إلى عدد آخر اختبروا ورقيا بسبب عدم اكتمال البنية التكنولوجية فى مدارسهم.

ذكرت مصادر قضائية فرنسية لوكالات أنباء، أن فرنسا اتهمت نهاية مارس رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية يوسف العبيدلى، والرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى لامين دياك فى التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

أقرت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى اليوم تعليمات لمنع استخدام المنتجات المصنعة من البلاستيك والتى تستخدم لمرة واحدة اعتباراً من عام 2021.

ووفقا لصحيفة "كلارين" الإسبانية فإن التعليمات الجديدة تنص على منع استخدام أى منتجات مصنعة كلياً أو جزئياً من البلاستيك والمخصصة للاستعمال لمرة واحدة، وبشكل خاص الأطباق، السكاكين والملاعق البلاستيكية والمواد المستخدمة لاستهلاك الوجبات السريعة والمشروبات وغير ذلك.

قالت مصادر مسؤولة، إن الأغلبية العظمى من المدارس الثانوية انتهت من توزيع بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة على الطلاب، استعدادا للامتحانات التى تنطلق خلال أسبوعين، وتحديدا السبت 8 يونيو المقبل.

نفت رغد ابنة الرئيس العراقى السابق صدام حسين، الأنباء المتداولة حول وفاة والدتها السيدة "ساجدة خير الله".

و وفقا لقناة السومرية العراقية، قالت رغد إن والدتها تتمتع بصحة جيدة، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن وفاة والدتها.